США подвоїли нагороду за допомогу в затриманні нового ватажка ІД

Держдепартамент США збільшив удвічі - з 5 до 10 млн доларів нагороду за інформацію, яка дозволить встановити місцезнаходження нового керівника терористичного угрупування "Ісламська держава" (ІД) Аміра Мухаммеда Саїда Абделя Рахмана аль-Мауле. Про це йдеться в заяві, розміщеній в середу, 24 червня, на сайті американського зовнішньополітичного відомства, передає УНН.

За його даними, ватажок ІД стояв за "викраденням, вбивствами і торгівлею", спрямованими проти релігійної меншини єзидів на північному заході Іраку. Крім того, Вашингтон вважає, що той "тримає на контролі глобальні операції" угруповання. Аль-Мауль також відомий як Абу Ібрагім аль-Хашимі аль-Кураіші.

У березні цього року американський Держдеп в своєму переліку "глобальних терористів" класифікував ватажка ІД як "особливого фігуранта".

Аль-Мауль очолив ІД після смерті керівника "Ісламської держави" Бакра аль- Багдаді в сирійській провінції Ідліб 27 жовтня 2019 року в ході спецоперації за участю авіації. Лідер терористів був загнаний в пастку і привів в дію пояс смертника, разом з ним загинули троє дітей. На наступний день Вашингтон підтвердив загибель помічника ватажка і прессекретаря ІД Абу Хасана аль-Мухаджіра в ході спецоперації в сирійській провінції Алеппо. У ній були задіяні американські військовослужбовці, проте "Демократичні сили Сирії" (SDF - альянс сирійської опозиції і курдських формувань) зіграли в операції важливу роль, зазначив високопоставлений представник Держдепартаменту США.