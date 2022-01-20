США погодили передачу Україні американської зброї країнами Балтії - Politico

Держдепартамент США погодив дозвіл трьом союзникам по НАТО на відправку в Україну протиброньових ракет та іншої зброї американського виробництва.

Як пише Politico із посиланням на джерела серед керівництва США, запити від Латвії, Естонії та Литви надійшли впродовж останніх тижнів, і були схвалені у середу, 19 січня.

За даними співрозмовника видання, прибалтійські країни повинні були отримати дозвіл від Держдепартаменту перед тим, як передати свою зброю Україні. Водночас чиновник відмовився вказати конкретну зброю, яку планують передати Україні.

При цьому Reuters зазначає, що Естонія отримала дозвіл на передачу Україні протитанкових систем "Джавелін", а Литва зможе надіслати ракети "Стінгер".

Держсекретар США Ентоні Блінкен під час візиту до Києва 19 січня заявив, що Сполучені Штати нададуть Україні додаткову оборонну допомогу у разі російської агресії.

18 січня в Україну прибула партія міжнародної військової допомоги від Великої Британії для української армії, яка включає комплекси шведських переносних протитанкових керованих ракет NLAW.

Раніше повідомлялося, що Україна отримає додаткові інвестиції від Сполученого Королівства у розмірі 1 млрд фунтів стерлінгів.



