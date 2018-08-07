США потребовали отвода вооружения РФ с территории Грузии

Сегодня исполняется 10 лет со дня, когда Вооруженные силы России оккупировали часть территории Грузии

Соединенные Штаты призвали Россию отвести вооружение с территории Грузии на довоенные позиции. Об этом говорится в сообщении посольства США в Украине в Twitter.

"Сегодня исполняется 10 лет со дня, когда Вооруженные силы России нарушили границу с Грузией, пытаясь силой изменить ее. Территории Грузии все еще оккупированы Россией. Мы вновь призываем Россию отвести свои силы на довоенные позиции, как это было согласовано в 2008 году", - сказано в сообщении.

В свою очередь Европейский Союз заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ и о приверженности мирному урегулированию конфликта с РФ.

"К сожалению, российское военное присутствие как в Абхазии, так и в Южной Осетии продолжает нарушать международное право и обязательства, взятые Россией в соответствии с соглашением от 12 августа 2008 года при посредничестве Евросоюза", - напомнили в ЕС.

Для справки, в ночь на 8 августа 2008 года после обстрелов грузинских сел, вооруженные силы Грузии заявили о намерении "восстановить конституционный порядок" на территории непризнанной Южной Осетии и в результате боев заняли большую часть Цхинвали. В тот же день Россия вмешалась в конфликт на стороне югоосетинских сепаратистов и ввела войска, в том числе танковые бригады, на территорию Грузии, подвергла бомбардировке грузинские города, порты и военные объекты.