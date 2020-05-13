США повертають російські апарати ШВЛ через пожежу у Петербурзі

Штати Нью-Йорк і Нью-Джерсі (США), куди були поставлені російські апарати штучної вентиляції легенів Авента-М, повертають їх в Агентство з надзвичайних ситуацій США (FEMA).

Про це заявила прес-секретар FEMA Джанет Монтезі.

Таке рішення ухвалили після пожеж в лікарнях Москви і Санкт-Петербурга, які виникли через загоряння цих апаратів.

За словами Монтезі, російські ШВЛ не використовувалися в американських клініках, а тримались в резерві на випадок погіршення ситуації.

У FEMA вони перебуватимуть до закінчення розслідування пожеж в Москві і Санкт-Петербурзі і перевірки апаратів російським виробником.

В РФ заявили, що апарати Авента-М доставили у США на початку квітня в рамках так званої гуманітарної допомоги.

Однак, потім стало відомо, що США придбали у Росії необхідні медикаменти, апарати ШВЛ та засоби індивідуального захисту для боротьби з коронавірусом. Згодом у російському МЗС підтвердили факт оплати.

Нагадаємо, у Санкт-Петербурзі в лікарні Святого Георгія сталася пожежа в реанімаційному відділенні, де лікувалися пацієнти з коронавірусом. В результаті пожежі загинули п’ять пацієнтів з Covid-19.

За матеріалами Deutsche Welle