США повысят защиту союзников от ракетной угрозы КНДР - Белый дом

Нынешняя администрация США прилагает усилия для обеспечения большей защиты союзников, прежде всего Южной Кореи и Японии, на фоне ракетно-ядерной угрозы со стороны режима Пхеньяна.

Об этом заявил во время брифинга в понедельник в Вашингтоне представитель Белого дома Шон Спайсер, передает собственный корреспондент Укринформа.

"Администрация президента Трампа осуществляет мероприятия, направленные на повышение возможностей защиты от баллистических ракет Северной Кореи", - подчеркнул официальный представитель кабинета нынешнего президента.

Он отметил, что с этой целью Соединенные Штаты размещают на территории Южной Кореи противоракетный комплекс THAAD (Высотной зональной обороны на театре военных действий).

Комплекс THAAD имеет компоненты подвижного наземного базирования. Он предназначен для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности. США и Южная Корея еще в июле прошлого года пришли к решению о развертывании американского комплекса на территории РК, после серии испытаний Пхеньяном баллистических ракет и ядерных испытаний.

Как сообщал Укринформ, накануне Северная Корея осуществила запуск сразу четырех баллистических ракет в сторону Японского моря. Известно, что три из них пролетели около тысячи километров и упали в эксклюзивной экономической зоне Японии.