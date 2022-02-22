США працюватиме з Німеччиною, щоб не дати "Північному потоку-2" розпочати роботу - Байден

США буде працювати з Німеччиною, щоб не дати "Північному потоку - 2" розпочати роботу. Про це заявив президент США Джо Байден під час звернення у вівторок, передає кореспондент УНН.

"Через дії Росії ми працюємо з Німеччиною, щоб гарантувати, що "Північний потік-2" не зрушиться вперед", - сказав Байден.

За його словами, поки Росія обмірковує свій наступний крок, США також підготували свій наступний крок.

Росія заплатить ще більшу ціну, якщо продовжить свою агресію, включаючи додаткові санкції, додав президент США.

Сьогодні Федеральний канцлер Олаф Шольц заявив, що уряд Німеччини тимчасово зупиняє сертифікацію газопроводу "Північний потік-2" для постачання російського газу до ФРН на тлі визнання Росією "незалежними" так званих "Л/ДНР".

За даними ЗМІ, після цього німецьке Міністерство енергетики призупинило процес сертифікації "Північного потоку-2".