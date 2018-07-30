США предостерегают Германию, Францию и Британию от попыток обойти санкции против Ирана

В июне Германия , Великобритания и Франция безуспешно требовали освободить свои компании от американских санкций

Члены Сената США от Республиканской партии направили письмо в посольства Германии, Франции и Великобритании в Вашингтоне, в котором предостерегают правительства этих стран от попыток об обойти санкции против Ирана. Об этом сообщает Европейская правда.

Соответствующий документ подписали 10 сенаторов. Сенаторы выражают обеспокоенность тем, что европейские правительства могут планировать обходить или подрывать санкции.

Сенаторы подчеркнули, что санкции - это не просто правительственные постановления. Они были утверждены на основании законов, принятых Конгрессом для сдерживания иранской ракетной программы.

В июне Германия , Великобритания и Франция безуспешно требовали освободить свои компании от американских санкций.

В мае президент США Дональд Трамп заявил о выходе США из "ядерной сделки", обвинив Тегеран в секретной разработке ядерного оружия.

В свою очередь представители Евросоюза заявили, что будут придерживаться Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) до тех пор, пока его будет соблюдать Иран.