США представили смягченный проект санкций ООН против КНДР

Соединенные Штаты обнародовали проект новых санкций против Северной Кореи, который они призывают принять в понедельник, 11 сентября, на заседании Совета безопасности ООН. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на AFP.

Дипломаты сообщили, что в новом проекте смягчены самые строгие меры из начального предложения, с возможным постепенным введением потенциально разрушительного эмбарго на поставки нефти в Северную Корею.

После четырех дней переговоров, в частности с Пекином и Москвой, было отменено замораживание активов Ким Чен Ына, предложенное в предварительном проекте.

В новом тексте также смягчены меры относительно северокорейских работников за рубежом и силовых проверок судов, подозреваемых в перевозке груза, запрещенного ООН.

Новый проект содержит запрет на экспорт текстильных изделий, который Вашингтон выдвинул с самого начала.

Напомним, 3 сентября Северная Корея взорвала самую мощную ядерную бомбу в своей истории. Ядерное испытание вызвало землетрясение на Корейском полуострове.

Позже Пхеньян подтвердил успешное испытание водородной бомбы.