США предупредили о возможности вторжения России в Ливию

В западной части Египта недалеко от ливийской границы воздушные разведывательные средства США обнаружили российские транспортные самолеты и беспилотник, сообщает CNN.

Правительство США считает, что это еще один признак того, что Россия планирует вторжение в Ливию.

Отметим, что Комитет Сената по вооруженным силам уже обговаривал возможные попытки манипулировать политическим результатом в Ливии со стороны России.

"Россия пытается влиять на правительство внутри Ливии. Они воздействуют на решение", - заявил генерал Томас Д. Вальдхаузер.

Как сообщал MIGnews.com.uа, США и руководитель Комитета Сената по вопросам вооруженных сил Джон Маккейн заявил, что хакеры Российской Федерации грозят уничтожением демократии и порядку в мире. Ранее Россия заняла первое место в списке глобальных угроз для безопасности Америки, которые составило министерство обороны США.