США прибрали з оборонного бюджету санкції проти "Північного потоку-2"

Після переговорів президента США Джо Байдена та очільника РФ Володимира Путіна законодавці Сполучених Штатів прибрали із узгодженого проекту оборонного бюджету положення про запровадження санкцій проти "Північного потоку - 2".

Про це повідомляє APnews.

За інформацією джерел, така дія стала результатом онлайн-зустрічі очільників США та РФ.

Зазначається, що при цьому в документ нібито внесли військову допомогу Україні, загальним обсягом 300 млн доларів - що на $50 млн більше, ніж у 2020 році було виділено на 2021 рік.

У джерелі також зазначається, що з узгодженого проекту прибрали заборону придбання боргових зобов'язань.

"Законодавці прибрали з погодженого проекту оборонного бюджету заборону придбання особами зі США суверенних боргових зобов'язань РФ", - йдеться у повідомленні.

Узгоджений проект оборонного бюджету США включає $4 млрд на ініціативу, спрямовану на стримування Росії у Європі.

Наразі офіційної заяви жодної зі сторін із цього приводу не надходило.