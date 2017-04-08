США пригрозили нанести новые удары по военным объектам Сирии

США готовы нанести новые удары по военной инфраструктуре режима Башара Асада в Сирии, заявила в Нью-Йорке постоянный представитель США при ООН Никки Хейли.

"Мы готовы сделать больше, однако надеемся, что в этом не будет необходимости", - заявила Хейли.

Вместе с тем, в Пентагоне опровергли заявление Москвы о приостановлении действия Меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии. По данным представителя военного ведомства США, каналы связи между военными США и России в Сирии на рабочем уровне по-прежнему открыты.

Также министерство обороны США проверяет обстоятельства химической атаки в сирийской провинции Идлиб и выясняет возможную причастность РФ к ее подготовке или проведению.

Военные США запустили 59 ракет по военной базе правительственных войск в Сирии, в районе провинции Хомс. Ракетный удар является ответом на химическую атаку в сирийской провинции Идлиб. Президент Дональд Трамп в своем телеобращении к нации подтвердил, что отдавал приказ о ракетном ударе, объяснив "жизненно важными интересами национальной безопасности" Соединенных Штатов.

По данным правозащитников, удар американскими крылатыми ракетами практически полностью разрушил базу ВВС Сирии, где базировались самолеты "Су-22", "Су-24" и "МиГ-23". Также погибли четверо сирийских военных.

Это первый случай столь массированного применения американского оружия в Сирии за последние шесть лет. По материалам: Deutsche Welle (Русская редакция)