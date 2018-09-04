США пригрозили "немедленной реакцией", если Сирия применит химоружие

Белый дом предупредил режим президента Сирии Башара Асада, что в случае применения химического оружия, реакция США и их союзников будет "немедленной".

В сообщении администрации президента США Дональда Трампа говориться, что Вашингтон внимательно следит за событиями в повстанческом регионе Идлиб, где миллионы мирных жителей могут столкнуться с масштабным гуманитарным кризисом из-за наступления войск Асада.

"Президент Дональд Трамп предупредил, что такое нападение будет безрассудной эскалацией трагического конфликта и поставит под угрозу жизни сотен тысяч людей", - заявили в Белом доме.

Напомним, что 4 сентября российская авиация возобновила авиаудары по позициям оппозиции в провинции Идлиб на северо-западе Сирии.

Президент США Трамп заявил, что Россия и Иран совершат "серьезную гуманитарную ошибку" в Сирии, если допустят наступление правительственных сил на последний оплот вооруженной оппозиции - провинцию Идлиб.

Сирия и ее союзник Россия предупредили о широкомасштабной военной операции по восстановлению правительственного контроля над Идлибом и прилегающими районами, которые являются последним оплотом повстанцев в Сирии.

Наступление в районе, где проживают около 3 миллионов сирийцев, вероятно, спровоцирует серьезный гуманитарный кризис.