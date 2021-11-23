США привітали роз'яснення президента Болгарії про належність Криму Україні

Держдепартамент США привітав заяву чинного президента Болгарії Румена Радева з уточненням його офіційної позиції, що Крим – це Україна.

На цьому наголосив у понеділок речник зовнішньополітичного відомства США Нед Прайс, передає кореспондент Укрінформу.

«Ми вітаємо роз’яснювальну заяву президента Радева, у якій він підтвердив підтримку Болгарією територіальної цілісності й суверенітету України та чітко наголосив, що Крим належить Україні», - зауважив представник Державного департаменту США.

Він нагадав, що Сполучені Штати, країни G7, ЄС і НАТО «чітко підтвердили єдність у нашій спільній позиції, що попри спроби анексії Росією (півострова – ред.), а також поточну окупацію, Крим є Україною».

Як підкреслив Прайс, усі зазначені країни й організації, в тому числі Болгарія, заявили на саміті Кримської платформи в серпні, «що Крим є невід’ємною частиною України, і що ми не визнаємо і ніколи не визнаємо зусиль Росії легітимізувати захоплення та окупацію півострова».

18 листопада президент Болгарії Румен Радев під час дебатів кандидатів у президенти заявив, що вважає Крим російською територією, а антиросійські санкції ЄС – неефективними. МЗС України 19 листопада запросило посла Болгарії в Києві у зв’язку з висловлюваннями його президента.

Пізніше пресслужба Радева оприлюднила його роз'яснювальну заяву, що Крим належить Україні, однак наразі Росія здійснює контроль над півостровом.