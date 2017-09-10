США приветствовали принятие образовательного закона в Украине

Посольство Соединенных Штатов Америки в Украине поздравило государство с принятием нового закона об образовании. Об этом говорится в сообщении американского ведомства в Twitter, передает УНН.

"Поздравляем Украины с продвижением образовательной реформы, ведь вклад в развитие молодежи - залог будущего", - подчеркнули американские дипломаты.

Напомним, 5 сентября, народные депутаты Украины приняли во втором чтении и в целом проект закона "Об образовании", поддержав его 255 голосами.

Вітаємо Україну з просуванням освітньої реформи, адже вклад в розвиток молоді - запорука майбутнього.- U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 10 сентября 2017 г.