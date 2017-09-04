США призвали ввести самые суровые санкции против КНДР

США видят крайнюю необходимость во введении наиболее строгих санкций против КНДР за незаконные испытания ядерного оружия.

Об этом во время заседания Совета Безопасности ООН заявила постоянный представитель США Никки Хейли, сообщает Укринформ.

"Ради прекращения этого кризиса пришло время использовать все дипломатические меры. Это значит быстрое принятие Советом Безопасности ООН самых решительных возможных шагов. Только самые мощные санкции позволят нам решить эту проблему с помощью дипломатии", - сказала Хейли.

Она подчеркнула, что многочисленные переговоры с различными представителями Северной Кореи так и не дали никакого результата.

"Члены Совета Безопасности, безусловно, призовут к переговорам, но мы уже провели много прямых и многосторонних разговоров с северокорейским режимом, которые каждый раз завершались безрезультатно", - отметила дипломат.

По ее словам, реакция международного сообщества на незаконные действия Северной Кореи станет примером для других государств с подобными намерениями.

Как известно, в понедельник в Нью-Йорке прошло экстренное заседание Совета Безопасности ООН, созванное по инициативе США, Японии, Франции, Великобритании и Южной Кореи из-за новых ядерных испытаний КНДР.

Ранее сообщалось, что США могут ввести санкции в отношении крупнейших банков Китая для оказания давления на Северную Корею, чтобы заставить ее свернуть ядерную программу.

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