США продают Польше тактические ракеты "воздух-земля" с радиусом действия до 1000 км

Варшава и Вашингтон подписали договор о поставках в Польшу американских ракет "воздух-земля" Jassm Extended Range.

Об этом сообщает Польское радио.

Это тактические маневренные ракеты с радиусом действия до 1000 км.

Указано, что в конце ноября на такую сделку согласился американский Государственный департамент. В его официальном сообщении сказано, что договор "укрепит безопасность важного союзника США в НАТО".

Сообщается, что эти ракеты - вооружение американских самолетов F-16.

По данным издания, общая стоимость контракта составляет 940 млн польских злотых ($223 млн).

Ранее сообщалось, что в НАТО намерены усилить присутствие в регионе Черного моря.

