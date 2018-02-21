США продолжат быть "жесткими" в отношении России - Белый Дом

Президент США Дональд Трамп намерен и дальше быть "чрезвычайно жестким" в отношении России, заявила пресс-секретарь Белого Дома Сара Сандерс.

"В первый год он (Д.Трамп - ИФ) вел себя более жестко в отношении в России, чем (экс-президент США Барак - ИФ) Обама за восемь лет. Он ввел санкции, (...), перестроил нашу армию", - сказала она журналистам.

С.Сандерс также добавила, что Д.Трамп "помог наладить экспорт энергоресурсов в Восточную Европу", "оставил и поддержал санкции, введенные администрацией Обамы", "закрыл три российских дипломатических объекта в США".

"Он был чрезвычайно жестким в отношении России по разным поводам, и мы продолжим это делать", - отметила С.Сандерс.