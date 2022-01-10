США прокоментували підсумки попередніх переговорів із РФ

У Женеві завершились попередні перемовини РФ та США щодо безпекової ситуації у Європі. У ході переговорів сторони торкнулись тем, які Штати та Росія розглянуть в основному раунді переговорів 10 січня.

За підсумками зустрічі США наголосили, що підтримують право держав вільно обирати союзи та не будуть обговорювати з Росією архітектуру безпеки Європи без участі європейських країн, зазначив речник Держдепу Нед Прайс.

США на зустрічі у Женеві представляли заступниця держсекретаря Венді Шерман та директор об'єднаних операцій США генерал-лейтенант Джейм Мінгус. А Росію - заступник міністра закордонних справ Сергій Рябков та заступник міністра оборони генерал-полковник Олександр Фомін.

Штати підкреслили відданість міжнародним принципам суверенітету, територіальної цілісності та свободи суверенних країн обирати свої союзи.

Основний раунд безпекових переговорів США і РФ запланований на 10 січня. Але США не хочуть обговорювати із росіянами європейську безпеку без європейських союзників та партнерів. Деякі питання буде відкладено на зустріч Ради НАТО-Росія 12 січня та засідання Постійної ради ОБСЄ 13 січня.

10 січня 2022 року Росія та США проведуть переговори у Женеві. Вони будуть присвячені питанню щодо ситуації навколо України та контролю над озброєннями. При цьому очна зустріч Байдена і Путіна, не запланована.

Сполучені Штати Америки планують під час майбутньої серії переговорів із РФ порушити питання вторгнення до сусідніх країн. Серед тем для обговорення - застосування хімічної зброї на іноземній території.

30 грудня президенти США Джо Байден і РФ Володимир Путін провели телефонну розмову тривалістю 50 хвилин. Білий дім повідомив, що під час переговору Байден закликав Путіна знизити напруження у відносинах з Україною та погрожував готовністю рішуче відреагувати у разі повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. В Кремлі за наслідками розмови повідомили, що Байден пообіцяв Путіну не розміщувати в Україні американські ударні наступальні озброєння.

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