США різко посилили переговори з Євросоюзом щодо підтримки України - Держдеп

На тлі продовження переговорів із Росією Сполучені Штати значно посилили дипломатичні зусилля щодо забезпечення підтримки України з боку Євросоюзу. Про це свідчить напружений графік зустрічей заступниці держсекретаря США Венді Шерман у Європі, про які повідомляє пресслужба Держдепартаменту.

12 січня Шерман провела зустріч із генсеком МЗС Франції Франсуа Делаттром, держсекретарем МЗС Німеччини Андреасом Міхаелісом, політдиректором МЗС Італії Паскуале Феррарою і держміністром Великої Британії з Близького Сходу, Північної Африки та Північній Америці Джеймсом Клеверлі, які представляли свої країни на засіданні Ради Росія-НАТО у Брюсселі.

На нараді говорили про стримування російської агресії проти України та скоординовані санкції проти агресора.

Крім того, Шерман зустрілася у Брюсселі з Бьорном Зайбертом, керівником апарату президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн. Обговорювали нарощування військової могутності РФ біля кордонів України та підтвердили, що подальша агресія "буде зустрінута швидкими, суворими та скоординованими" діями.

Зустріч Шерман із представниками комітету Ради ЄС із політики та безпеки напередодні переговорів у Раді НАТО-Росія, про яку повідомлялося раніше, мала схожий порядок денний.