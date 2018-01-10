США работают над новой ядерной боеголовкой для сдерживания России - The Guardian

Администрация президента США Дональда Трампа планирует ослабить ограничения на применение ядерного оружия, а также думает над разработкой новой боеголовки с низким уровнем урона для ракет Trident.

Об этом заявил бывший специальный помощник Барака Обамы по контролю над вооружениями и нераспространения ядерного оружия Джон Вулфстал, пишет The Guardian.

Ссылаясь на разработанный Пентагоном новый обзор ядерной политики, Вулфстал сообщил, что боеголовками оснастят модифицированные ракеты Trident D5, которые запускают с подводных лодок.

Такие меры планируется принять, чтобы сдержать Россию от использования тактических боеголовок в Восточной Европе. Читайте также: США перебросили в Британию три стратегических бомбардировщика

Новая ядерная политика значительно более решительна, чем позиция администрации Обамы, которая была направлена на сокращение роли ядерного оружия в обороне США, отмечает издание.

Сторонники контроля над вооружениями выразили обеспокоенность проектом Пентагона, утверждая, что он делает ядерную войну более вероятной, особенно учитывая "волатильность" Дональда Трампа и его готовность "размахивать арсеналом США в спорах с противниками нации".

Отмечается, что новая политика позволит расширить возможности для использования США ядерного оружия. К примеру, так США могут отвечать на неядерную атаку, которая привела к массовым жертвам или уничтожила важные объекты инфраструктуры.

Документ должен быть опубликован в конце января.