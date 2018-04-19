США рассматривают в качестве места встречи Трампа с Ким Чен Ыном Швейцарию

19 апреля 2018, 08:11
 В мире Источник: Интерфакс-Украина

Белый дом в настоящее время считает возможным местом проведения американо- северокорейского саммита одну из европейских стран, предпочтение отдается Швейцарии или Швеции, сообщил телеканал NBC, ссылаясь на данные высокопоставленного источника из состава администрации.

В сообщении отмечается, что из возможных мест планируемой встречи президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына исключены Пхеньян и деревня Панунджом на границе двух Корей, Пекин и Улан-Батор, поскольку проведение саммита в них "вызывает вопросы, связанные с обеспечением безопасности".

Ранее сам Д.Трамп заявлял, что его администрация изучает возможность проведения встречи в пяти местах.

Источник: Интерфакс-Украина
 
 
 