США рассматривают в качестве места встречи Трампа с Ким Чен Ыном Швейцарию

Белый дом в настоящее время считает возможным местом проведения американо- северокорейского саммита одну из европейских стран, предпочтение отдается Швейцарии или Швеции, сообщил телеканал NBC, ссылаясь на данные высокопоставленного источника из состава администрации.

В сообщении отмечается, что из возможных мест планируемой встречи президента Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына исключены Пхеньян и деревня Панунджом на границе двух Корей, Пекин и Улан-Батор, поскольку проведение саммита в них "вызывает вопросы, связанные с обеспечением безопасности".

Ранее сам Д.Трамп заявлял, что его администрация изучает возможность проведения встречи в пяти местах.