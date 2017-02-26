США рассматривают возможность выхода из Совета ООН по правам человека - СМИ

Администрация Трампа рассматривает возможность выхода США из Совета ООН правам человека за неудовлетворение предвзятой позицией в отношении Израиля.

Об этом пишет Politico со ссылкой на бывших и нынешних американских чиновников.

По данным издания, ожидать немедленного выхода из Совета ООН не стоит.

"Окончательное решение о членстве в Совете должны принять госсекретарь Рекс Тиллерсон, посол США в Организации Объединенных Наций Никки Хейли, и, конечно, президент Трамп", - отмечает издание.

Как отмечают собеседники Politico, Вашингтон пока недоволен позицией РПЛ в отношении Израиля. Кроме того, недовольство США вызывает тот факт, что в Совет входят страны, которых обвиняют в нарушении прав человека.

"Из офиса госсекретаря уже прозвучали сигналы, которые свидетельствуют сомнения в ценности пребывания США в Совете по правам человека", - сообщил изданию бывший чиновник.

Сейчас пресс-секретарь Хейли не ответило на запрос прокомментировать эту информацию, так же не комментируют ее в Белом доме.