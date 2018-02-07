США разочарованы решением президента Польши подписать "антибандеровский закон"

Государственный департамент США заявил, что США разочарованы принятием в Польше закона об Институте национальной памяти. Об этом сообщается на официальном сайте Госдепа США.

Соединенные Штаты разочарованы тем, что президент Польши подписал закон, который предполагает уголовное наказание за приписывание нацистских преступлений польскому государству. Принятие этого закона отрицательно скажется на свободе слова и научных исследованиях.

США подтверждают, что такие термины, как "лагеря смерти в Польше", вводят в историческое заблуждение. Лучшим средством противодействия этому являются "открытые дебаты, стипендии и образование".

Ранее Президент Польши Анджей Дуда решил подписать закон об Институте национальной памяти Польши. Затем он передаст его в Конституционный трибунал.

Закон предусматривает уголовное наказание за публичные обвинения в адрес Польши в преступлениях, совершенных во время Холокоста, в пособничестве нацистской Германии, военных преступлениях или преступлениях против человечности. Законопроект запрещает использовать словосочетание "польский лагерь смерти" при описании концлагерей, существовавших на территории оккупированной Польши. Любой гражданин страны, а также иностранец, нарушивший закон, будет приговорен к выплате штрафа или тюремному заключению сроком до трех лет.

Также закон запрещает отрицание Волынской трагедии и пропаганду "бандеровской идеологии". МИД и мировое сообщество подвергли закон критике как "отрицающий Холокост и изображающий в неприглядном свете украинцев".