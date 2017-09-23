США развернут в Южной Корее силы стратегического назначения

Об этом договорились президенты США Дональд Трамп и Южной Кореи Мун Чжэ Ин во время встречи в Нью-Йорке, говорится на сайте Белого дома.

Отмечается, что президенты двух стран во время встречи обсудили вопросы, связанные с ядерными испытаниями Северной Кореи. Трамп и Мун Чжэ Ин согласились с необходимостью давления на Пхеньян для ядерного разоружения КНДР.

Вашингтон развернет силы стратегического реагирования на самом Корейском полуострове и вокруг него.

Состав американских вооруженных сил при этом будет меняться. США также окажут помощь Сеулу в поставках и разработке военной техники для армии Южной Кореи.

Напомним, 3 сентября Северная Корея заявила об испытаниях водородной бомбы, которую можно установить на баллистическую ракету.

Как сообщалось, Трамп во время своего первого выступления на Генассамблее ООН заявил, что США готовы полностью уничтожить Северную Корею, однако надеются, что к силовым методам в конфликте с КНДР прибегать не понадобится.

Трамп также поблагодарил Китай и Россию за поддержку резолюции ООН о введении жестких санкций против КНДР.

Как известно, 11 сентября Совет Безопасности ООН одобрил новые санкции в отношении Северной Кореи, но в резолюцию не включили жесткие меры, предлагаемые администрацией президента США.

22 сентября Трамп подписал указ о дополнительных санкциях против КНДР.

Радио Свобода