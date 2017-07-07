США решили подождать с санкциями, пока Трамп и Путин не встретятся

В Палате представителей "застрял" законопроект об ужесточении антироссийских санкций, который накануне был принят Сенатом Конгресса США

В нижней палате напомнили, что соответствующий документ нарушал конституционные нормы США, в связи с чем Сенат внес необходимые правки и вновь направил его на рассмотрение Палаты представителей, передает "ДС" со ссылкой на CBS.

Однако прежде чем нижняя палата сможет проголосовать за изменения, конгрессмены должны одобрить отправку первоначальной версии законопроекта обратно в Сенат. Данная процедура носит исключительно технический характер.

При этом конгрессмены-республиканцы обвиняют демократов, что те не хотят отправлять законопроект в Сенат из-за ускоренных положений, которые "в одностороннем порядке устранят способность меньшинства привлекать администрацию президента США Дональда Трампа к ответственности за применение санкций" против России.

В то же время сами демократы говорят, что они не имеют никакого отношения к сложившейся ситуации.

Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Нэнси Пелоси полагает, что задержка имеет отношение к первой встрече Трампа и российского президента Владимира Путина на саммите G20.