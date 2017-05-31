США решили пока не запрещать провоз ноутбуков на авиарейсах из Европы

Администрация США и власти ЕС договорились не вводить запрет на провоз портативной компьютерной техники на авиарейсах из Европы в США, сообщает во вторник американское издание "Политико".

"Запрета введено не будет. Обе стороны договорились активнее проводить переговоры по техническим вопросам и постараться выработать решение, которое устроило бы всех", - приводит издание слова представителя Европейской комиссии, имя которого не называется.

К такому решению стороны пришли после переговоров во вторник между министром национальной безопасности США Джоном Келли и двумя членами ЕС.

Ранее администрация США объявляла о планах изучить возможность запрета на провоз компьютерной техники на всех международных рейсах в США.