США решили пока не запрещать провоз ноутбуков на авиарейсах из Европы

31 мая 2017, 07:31
 В мире Источник: 4-та Влада

Администрация США и власти ЕС договорились не вводить запрет на провоз портативной компьютерной техники на авиарейсах из Европы в США, сообщает во вторник американское издание "Политико".

"Запрета введено не будет. Обе стороны договорились активнее проводить переговоры по техническим вопросам и постараться выработать решение, которое устроило бы всех", - приводит издание слова представителя Европейской комиссии, имя которого не называется.

К такому решению стороны пришли после переговоров во вторник между министром национальной безопасности США Джоном Келли и двумя членами ЕС.

Ранее администрация США объявляла о планах изучить возможность запрета на провоз компьютерной техники на всех международных рейсах в США.

Источник: 4-та Влада
 
 
 