США решили ввести дополнительные санкции против президента Венесуэлы

США решили ввести дополнительные санкции против Венесуэлы. Об этом президент США Дональд Трамп сообщил на первом заседании 73-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединённых Наций, передает 112.ua.

"Мы просим нации, которые собрались здесь, присоединиться к нам и призвать восстановить демократию в Венесуэле. Сегодня мы объявляем о дополнительных санкциях в отношении режима притеснителей, в отношении внутреннего круга Мадуро и его советников. Мы признательны за всю работу, которую ООН ведет по всему миру для того, чтобы повышать уровень жизни для людей, для всех семей", - сказал Трамп.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео сообщил о намерении Вашингтона расширить давление на руководство Венесуэлы в ближайшее время.

Напомним, что на данный момент США объявлен ряд санкций против Венесуэлы - из-за наркотрафика и признанных Западом нелегитимными президентских выборов, на которых с результатом 92,6% победил действующий президент Николас Мадуро.