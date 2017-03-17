США с помощью шести шагов могут остановить Путина в Украине, - Foreign Policy

В то время, как американцы полностью сосредоточились на вмешательстве России в президентские выборы в США, а также на вероятных связях команды Дональда Трампа с российским правительством, российские солдаты продолжают убивать украинцев на Донбассе.

Об этом на страницах аналитического издания Foreign Policy пишет старший директор Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement, бывший заместитель министра обороны США и экс-советник вице-президента Джозефа Байдена по внешней политике Майкл Карпентер, передает ZN.UA.

Конфликт между Россией и Украиной, который за три года унес жизни 10 тысяч человек, сейчас привлекает внимание СМИ в США только в том случае, если он хоть как-то касается Трампа. Однако, хотя американцы и сосредоточились на том, как Россия вмешивается в дела их страны, им не стоит выпускать из поля зрения и то, что Кремль делает в Украине, пытаясь установить там пророссийский режим.

Карпентер убежден, что существует прямая связь между российской агрессией против Украины и вмешательством Москвы в выборы в США. Собственно, усилия Кремля, направленные на помощь более лояльному кандидату, объясняются желанием добиться появления администрации в Вашингтоне, которая откажется поддерживать Киев. Автор напоминает, как, работая в правительстве США, неоднократно встречался с послом России Сергеем Кисляком. И каждый раз российский дипломат настаивал, что свержение клептократического режима Виктора Януковича "угрожает российским интересам", а США следует "держаться подальше" от Украины.

Карпентер отмечает, что Украина важна для США потому, что российское вторжение на ее территорию противоречит самим основам либерального мирового порядка. Поэтому он советует разработать план последовательной поддержки суверенитета и целостности Украины.

Во-первых, эксперт советует новой администрации в Вашингтоне продолжать работу над укреплением способности украинской армии защищаться. В частности, программа подготовки украинских военных должна продолжиться. А кроме того, США должны передать ВСУ оборонительное летальное оружие включая противотанковые ракеты и контрбатарейные радары с системами контроля огня. Карпентер упоминает утверждение, что якобы этот шаг спровоцирует Россию на большую агрессию. Но, по мнению эксперта, как раз отказ он передачи вооружения Украине служит "приглашением" для Москвы продолжать агрессию.

Во-вторых, Карпентер советует США принять непосредственное участие в дипломатических усилиях по завершению войны. По его мнению, именно отсутствие американской стороны за столом переговоров в 2015 году привело к тому, что были подписаны "плохо продуманные" Минские соглашения.

"Кремль прекрасно понимает, что имитация переговоров позволяет сохранить нынешнюю ситуацию навечно, а участие так называемых местных "доверенных лиц" помогает отвергать любые обвинения. Поэтому США должны непосредственно вступить в переговоры, чтобы это изменить", - убежден Карпентер.

Также он советует усилить давление на Россию. В частности, по мнению эксперта, стоит четко определить временные рамки выполнения каждого пункта "Минских соглашений". И если Москва не будет действовать по графику, санкции нужно ужесточать. Кроме того, спектр возможных санкций можно расширить, дополнив их некоторыми более болезненными для российской власти шагами.

Карпентер отмечает, что новая администрация в Вашингтоне должна продолжать инвестировать в успех Украины. Худшее, что новая американская власть может сделать - это перейти к принципу невмешательства. Автор пишет, что под давлением США и МВФ Украина создала антикоррупционные органы, но суды и определенные группы чиновников сопротивляются. Только слаженное давление Запада сможет гарантировать, что украинские институты, которые обеспечат верховенство закона, постепенно выполнят свою задачу. Кроме того, новая администрация США должна добиваться того, чтобы Европа продолжала поддерживать демократическое развитие Украины.

По мнению эксперта, ЕС не так активно давит на Киев, подталкивая его к прогрессу, как это делали США и МВФ. Украина, по его мнению, добилась значительного прогресса, но ей нужно продолжить реформы, укрепить демократические институты и развить возможности по защите своей территориальной целостности.

"Ради будущего европейской безопасности и либерального мирового порядка международное сообщество должно сделать так, чтобы через 10 лет лидеры в Кремле, думая об оккупации частей Украины, считали эту авантюру стратегической ошибкой, которая безвозвратно направила Украину на путь интеграции с Западом и развития либеральной демократии", - говорится в статье.

Хвиля

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