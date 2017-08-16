США сделали важное заявление о поставках украинских двигателей для ракет в КНДР

Северная Корея, вероятно, может производить собственные ракетные двигатели и не зависит от импорта технологий.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителей американской разведки.

"У нас есть информация, которая позволяет предположить, что Северная Корея не зависит от импорта двигателей. Вместо этого мы считает, что у нее есть способность самостоятельно производить двигатели", - сказал один из источников.

Государственный департамент США знает о сообщениях в СМИ о возможных поставках украинских двигателей в КНДР.

Об этом на брифинге во вторник заявила представитель ведомства Хизер Нойерт.

"Мы в курсе этих сообщений. Это вопрос, к которому мы отнесемся очень серьезно, если это подтвердится", - сказала она.

Нойерт отметила, что множество резолюций Совета безопасности ООН обязывают все страны, в том числе Украину, предотвращать отправку стратегически важных технологий в КНДР.

"В прошлом я знаю, что Украина предотвращала отправку запрещенных материалов в страны, которые вызывают у нас большое беспокойство", - сказала представитель американского внешнеполитического ведомства.

"У нас хорошие, цельные отношения с Украиной", - добавила Нойерт.

Как сообщалось, на днях американское издание The New York Times написало, что успех запусков ракет Северной Кореей стал возможен благодаря закупке на черном рынке двигателей, возможно, с украинского завода.

Секретарь СНБО Александр Турчинов отметил, что предприятия украинского оборонного и авиакосмического комплекса не поставляли оружие и военные технологии в Северной Корее.

В украинской компании "Южмаш" заявили, что статья New York Times имеет провокационный характер и добавили, что факты, изложенные в публикации, не соответствуют действительности. В частности, "Южмаш" не является основным производителем ракет для РФ и вообще не поставляет в РФ ни ракеты, ни их детали и сборочные единицы, в том числе, ракетные двигатели, а также нет имеет никакого отношения к ракетным программам КНДР.

Позже и сам эксперт Майкл Эльман, на которого ссылается The New York Times, сказал, что не говорил о причастности украинской власти к поставке ракетных двигателей в КНДР.