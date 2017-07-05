США сняли запрет на перевозку гаджетов на рейсах Turkish Airlines - СМИ

В среду, 5 июля, был отменен трехмесячный запрет на перевоз электронных устройств в ручной клади, таких как ноутбуки, на рейсах из Турции в США.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на агентство Dogan.

"Национальный авиаперевозчик Turkish Airlines принимал на рейсы пассажиров с электронными устройствами в 06:45 (11:45 по тихоокеанскому времени во вторник) в Стамбульском аэропорту "Ататюрк", которые летели в международный аэропорт Нью-Йорка "Джон Ф. Кеннеди" в среду", - говорится в сообщении. Читайте также: Анкара обещает адекватный ответ на все угрозы нацбезопасности

Как известно, 25 марта Соединенные Штаты ввели запрет на перевозку в ручной клади электронных устройств, больше мобильного телефона, на прямых рейсах в страны.

Запрет был введен в 10 аэропортах в восьми странах - Египте, Марокко, Иордании, Объединенных Арабских Эмиратах, Саудовской Аравии, Кувейте, Катаре и Турции - из-за опасения, что в электронных устройствах могут быть скрытые бомбы.