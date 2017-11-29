США согласились продать Польше вооружения на 500 миллионов долларов

Польша купит у США ракет класса "воздух-воздух" и ракетно-артиллерийских систем на 500 миллионов долларов. Государственный департамент США согласовал такую продажу. Теперь решение за Конгрессом.

По данным Пентагона, речь идет о ракетно-артиллерийских системах оперативно- тактического назначения (HIMARS) на 250 миллионов долларов. Соответствующие документы военное министерство передало в Конгресс на рассмотрение.

На такую же сумму - 250 миллионов долларов, Польша намерена закупить ракет класса "воздух-воздух" AIM-120C-7. В целом речь может идти о 150 таких ракетах.

К слову, накануне США согласилось продать противотанковые ракетные комплексы Javelin Грузии.