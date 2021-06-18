США сохранят санкции против РФ за агрессию против Украины - Нуланд

Заместитель государственного секретаря США Виктория Нуланд заверила, что введенные ранее США санкции в отношении России за агрессивные действия и оккупацию украинских территорий останутся в силе. Об этом она заявила в интервью "Радио Свобода".

"Мы дали четко понять, и президент Байден еще раз повторил, что санкции, которые были введены против России из-за Украины, будут оставаться в силе и не будут ослабляться, пока Россия не изменит своей позиции в отношении Украины", - отметила Нуланд.

Она добавила, что США привержены суверенитету и территориальной целостности Украины.

Президент назвал Украину как страну, в отношении которой мы имеем большие разногласия с Россией, но, как вы и сказали, Соединенные Штаты твердо привержены - как мы и были уже несколько десятилетий - суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины. У нас есть сильные программы поддержки Украины в области безопасности, экономического развития, антикоррупционных усилий, и все это будет продолжаться", - сказала Нуланд.

Отметим, ранее в разговоре с главой МИД Дмитрием Кулебой Нуланд рассказала о результатах саммита США - Россия, подтвердив, что США остаются преданными принципу "Никаких договоренностей об Украине без Украины" на переговорах с Россией и любыми другими странами.

Как сообщалось, 15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о чрезвычайном положении, который призван пресекать любые агрессивные действия России на международной арене путем наложения персонифицированных санкций на всех, кто в них задействован, прямо либо косвенно. По материалам: Радио Свобода / Подготовил/ла : Оксана Лебедина



