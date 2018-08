США сократят расходы на Турцию - Трамп

Сокращение финансирования связано с тем, что власти Турции продолжают удерживать под домашним арестом американского пастора Эндрю Брэнсона.

Американский президент Дональд Трамп заявил, что США сократит финансирование Турции.

Об этом Трамп написал в своем микроблоге Twitter.

Такое заявление вызвано тем, что власти Турции продолжают удерживать под домашним арестом американского пастора Эндрю Брэнсона.

"Турция много лет пользуется Соединенными Штатами. Они сейчас удерживают нашего замечательного христианского пастора, которого я сейчас должен просить представить нашу страну в качестве великого патриота-заложника. Мы ни за что не будем платить за освобождение невиновного человека, но мы сократим расходы на Турцию!", - написал американский президент.

Turkey has taken advantage of the United States for many years. They are now holding our wonderful Christian Pastor, who I must now ask to represent our Country as a great patriot hostage. We will pay nothing for the release of an innocent man, but we are cutting back on Turkey! - Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 16, 2018

Как сообщал УНИАН, Эндрю Брэнсона удерживают в Турции с 2016 года. 16 августа министр финансов США заявил, что в связи с этим США готовы к введению новых санкций против некоторых Турецких чиновников.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что односторонние действия Вашингтона против Анкары заставляют Турцию искать новых друзей и союзников. По словам Эрдогана, Турция и США были стратегическими партнерами в течение шести десятилетий, однако Вашингтон "неоднократно и последовательно" не уважал интересы турецкого народа.