США стоять на захисті територіальної цілісності України - посольство

Сполучені Штати підтверджують свою позицію на захист суверенітету й територіальної цілісності Української держави.

Про це повідомляє у Твіттері посольство США в Україні, передає Укрінформ.

"Ми #StandWithUkraine на захисті суверенітету та територіальної цілісності України", - наголошується в дописі.

Ми #StandWithUkraine на захисті суверенітету та територіальної цілісності України. https://t.co/D45A9iGekk - U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 21, 2022

У тексті також міститься посилання на допис міністра закордонних справ Дмитра Кулеби щодо намірів РФ визнати незалежними так звані "республіки", де правлять кремлівські маріонетки.

Володимир Путін у понеділок оголосив про визнання незалежності маріонеткових утворень "Л/ДНР" та підписав відповідні укази.

Тим часом Володимир Зеленський провів розмову з президентом США Джозефом Байденом і почав засідання Ради національної безпеки й оборони.