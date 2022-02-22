США стоять на захисті територіальної цілісності України - посольство

Сполучені Штати підтверджують свою позицію на захист суверенітету й територіальної цілісності Української держави.
Про це повідомляє у Твіттері посольство США в Україні, передає Укрінформ.
"Ми #StandWithUkraine на захисті суверенітету та територіальної цілісності України", - наголошується в дописі.
Ми #StandWithUkraine на захисті суверенітету та територіальної цілісності України. https://t.co/D45A9iGekk - U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) February 21, 2022
У тексті також міститься посилання на допис міністра закордонних справ Дмитра Кулеби щодо намірів РФ визнати незалежними так звані "республіки", де правлять кремлівські маріонетки.
Володимир Путін у понеділок оголосив про визнання незалежності маріонеткових утворень "Л/ДНР" та підписав відповідні укази.
Тим часом Володимир Зеленський провів розмову з президентом США Джозефом Байденом і почав засідання Ради національної безпеки й оборони.