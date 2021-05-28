США офіційно повідомили РФ, що не поновлюватимуть Договір про відкрите небо

Адміністрація Байдена офіційно повідомила російську сторону, що Сполучені Штати не мають наміру поновлювати свою участь у Договорі про відкрите небо - після того, як США вийшли з угоди за часів президентства Трампа.

Про це повідомило в четвер американське інформагентство АР із посиланням на обізнані джерела, передає Укрінформ.

"Заступниця держсекретаря США Венді Шерман заявила росіянам, що адміністрація (Байдена - ред.) вирішила повторно не вступати в Договір про відкрите небо, який дозволяв здійснювати наглядові польоти над військовими об'єктами в обох країнах", - зазначає видання. Читайте також: Росія наблизилась до виходу з Договору про відкрите небо

При цьому уточнюється, що заступниця держсекретаря Шерман висловила офіційну позицію у розмові із заступником міністра закордонних справ Росії Сергієм Рябковим.

Цей крок був зроблений з боку США напередодні зустрічі президента Джо Байдена з російським лідером Володимиром Путіним, запланованій на 16 червня у Женеві. Сторони "спробують знайти спільні точки дотику" на тлі різкого погіршення відносин, яке наразі перебуває в найнижчій точці за останні десятиліття, зауважує видання. Читайте також: Штати закликали РФ не блокувати місію ОБСЄ на кордоні з Україною та продовжити її мандат

Як повідомлялося, Договір про відкрите небо був укладений у 2002 році, після чого сторони здійснили понад 1500 розвідувальних польотів над територіями одна одної. Адміністрація Трампа оголосила про вихід США з Договору у 2020 році.

Нижня палата Держдуми РФ минулого тижня також проголосувала за вихід РФ з угоди, однак в уряді РФ заявляли, що готові переглянути своє рішення, якщо це зроблять зі свого боку і США.

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