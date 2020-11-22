США офіційно вийшли з Договору про відкрите небо

Сполучені Штати Америки у неділю, 22 листопада, офіційно вийшли з Договору про відкрите небо. Причиною свого виходу у Вашингтоні називають невиконання Росією своїх зобов'язань в рамках цього договору.

Про це на сторінці у Twitter повідомив державний секретар США Майк Помпео.

"Завдяки цьому (виходу з договору - ред.) Америка стає ще більш безпечною, адже Росія як і раніше не виконує свої зобов'язання", - заявив він.

Договір про відкрите небо - це багатостороння угода, яка дозволяє здійснювати вільні польоти неозброєних розвідувальних літальних апаратів у повітряному просторі країн-підписантів.

Договір був укладений 24 березня 1992 року у столиці Фінляндії представниками 23 держав-членів ОБСЄ. Серед підписантів були США та Російська Федерація.

