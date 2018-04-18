США уведомили Россию, что пока не будут вводить новые санкции - СМИ

Российское посольство в Вашингтоне получило письмо от администрации президента США Дональда Трампа о том, что введение новых санкций в отношении Москвы пока не планируется, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в МИД РФ.

"Я подтверждаю, что посольство РФ в Вашингтоне было уведомлено о том, что новых санкций в ближайшее время не будет", - сказал собеседник информагентства.

Ранее издание The Washington Post со ссылкой на анонимные источники писало о том, что Дональд Трамп на данном этапе не намерен вводить дополнительные экономические санкции против России. По данным издания, американский президент не хотел бы вводить санкции "без новых действий России, которые бы подтолкнули его к этому".

15 апреля постпред США при ООН Никки Хейли заявила о том, что глава Минфина США Стивен Мнучин объявит о новых санкциях против России в понедельник, 16 апреля. Эти санкции должны были ввести из-за химической атаки в Сирии.

Напомним, что 6 апреля США ввели санкции против 36 физических лиц и компаний из "кремлевского списка". В перечень попали семь олигархов, 17 высокопоставленных чиновников, а также 12 государственных и частных компаний.

30 января Министерство финансов США представило "кремлевский доклад". В списке 210 человек - 114 чиновников и парламентариев и 96 олигархов, приближенных к президенту России Владимиру Путину.

По материалам: Интерфакс