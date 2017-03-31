США уже не стремятся отстранить Асада от власти в Сирии, - постпред в ООН

США больше не сосредотачивают внимание на вопросе отстранения президента Сирии Башара Асада от власти в стране

Об этом заявила постоянная представительница США в ООН Никки Хейли, сообщает Reuters.

"Наш приоритет заключается в том, чтобы по-настоящему посмотреть на то, каким образом мы решим проблемы, и с кем мы должны сотрудничать, чтобы действительно изменить положение людей в Сирии", - заявила она.

По ее словам, США пока "не могут сосредотачиваться на Асаде таким образом, как это делала предыдущая администрация".