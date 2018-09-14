США ужесточат санкции против российских банков

США разрабатывают второй, более жесткий пакет санкций в отношении России в связи с отравлением Скрипалей в Солсбери.

Как сообщает "Голос Америки", в пакет войдут "банковские санкции, а также запрет на поставку оборонных товаров и оказание финансовой помощи".

Трамп разрешил вводить санкции за вмешательство в выборы

Санкции предусмотрены законом о контроле над биологическим и химическим оружием от 1991 года, который требует принимать меры в отношении стран, применяющих химоружие в нарушение международного законодательства.

Как ранее сообщал UBR, Европейский Союз принял решение продлить санкции против России на полгода - до 15 марта 2019 года.

Санкции связаны с действиями, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету или независимости Украины. Под ограничительные меры попадают 155 физических лиц и 44 организации. Санкции включают в себя заморозку активов и ограничения в передвижениях. Европейский суд общей юрисдикции отклонил иски российских компаний, включая "Роснефть", "Газпромнефть", "Внешэкономбанк", ВТБ и "Сбербанк", онеобоснованности санкций Евросоюза.