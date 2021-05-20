США відмовилися вводити санкції проти оператора "Північного потоку-2"

Сполучені Штати Америки не вводитимуть санкцій щодо компанії-оператора російського газогону "Північний потік-2" та її керівника, адже відмова від санкцій "відповідає національним інтересам" США. Натомість члени комітету Сенату США у міжнародних справах вважають таке рішення "помилковим".

Як повідомило "Громадське, про зняття санкцій проти компанії Nord Stream 2 AG, яка займається будівництвом "Північного потоку-2", та її керівника Маттіаса Варніґа, якого західні ЗМІ називають союзником російського президента Володимира Путіна, йдеться у прес-релізі Державного департаменту США з нагоди представлення Конгресу доповіді про накладання санкцій проти Росії.

Водночас Держдепартамент США оголосив про накладання санкцій нна чотири судна та чотирьох юридичних осіб, які залучені в прокладання російського газогону. Серед останніх - Морська рятувальна служба РФ.

Саму доповідь щодо санкцій у відкритому доступі станом на ранок 20 травня не опублікували, але Reuters і CBS із посиланням на джерела назвали чотири підсанкційні кораблі: "Балтійський дослідник", "Владислав Стрижов", "Юрій Топчев" і "Академік Черський".

Державний секретар Ентоні Блінкен вважає, що відмова від санкцій проти Nord Stream 2 AG та Варніґа "відповідає національним інтересам США". Це також свідчення прихильності Штатів до енергобезпеки Європи й ідеї відбудови альянсів із європейськими союзниками, вважає він.

"Ми продовжимо чинити опір завершенню проекту ["Північного потоку-2"], який послабить енергобезпеку Європи, України й східного флангу НАТО і ЄС. Наш спротив "Північному потоку-2" незмінний", - наголосив Блінкен.

Про відмову США вводити санкції проти Nord Stream 2 AG та її керівника в останні два дні написала низка ЗМІ, зокрема Axios, Politico, Reuters і Bloomberg. Пізніше її підтвердила німецька сторона.

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас раніше вже привітав рішення Вашингтона, назвавши його кроком назустріч Берліну. Він також зазначив, що "Північний потік-2" є єдиним питанням, через яке у США й Німеччини є суттєві протиріччя.

Такі дії американської адміністрації розкритикували члени комітету Сенату США у міжнародних справах. Вони назвали рішення адміністрації не вводити санкції проти оператора проекту "помилковим", пише "Укрінформ з посиланням на заяву членів комітету.

"Рішення адміністрації скасувати санкції, введені проти компанії Nord Stream 2 AG та її генерального директора Маттіаса Варніга, посилаючись на національні інтереси США, є помилковим. Адміністрація, схоже, припускає, що якимось чином це відповідає інтересам Сполучених Штатів - дозволити завершення цього російського проекту зловмисного впливу", - повідомив старший член комітету сенатор Джим Ріш.

"Адміністрація [Байдена] надає пріоритет німецьким та російським інтересам замість інтересів наших союзників у Центральній, Східній та Північній Європі", - наголосили сенатори.

У разі, якщо "Північний потік-2" добудують, то Росія зможе відмовитися від транзиту газу до Європи через Україну.

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