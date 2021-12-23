США відповіли на агресивну риторику Кремля

Звинувачення Москви на адресу США й НАТО у начебто «посиленні напруженості» в регіоні є спробою Кремля приховати від власної аудиторії правду, що агресивна риторика та військова ескалація виходить лише з одного боку – від самої РФ.

Так прокоментувала в середу позицію США у відповідь на заяви російського керівництва речниця Білого дому Джен Псакі, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Нагадаю, що президент Путін має свою аудиторію, і це не Сполучені Штати Америки і не люди, які тут живуть»,- зауважила речниця американського президента.

Вона підкреслила, що НАТО – це оборонний альянс, який не має агресивних намірів щодо Росії.

«Безперечно, агресія, яку ми бачили на українському кордоні, а також войовнича риторика спостерігається з одного (російського – ред.) боку. Я думаю, що кожен може побачити це достатньо чітко»,- зауважила вона.

Водночас Псакі назвала «гарним знаком» існування відкритого каналу дипломатичних дискусій та взаємодії з РФ та висловила сподівання, що він працюватиме й надалі.

Заступник глави МЗС Росії Сергій Рябков неодноразово впродовж останніх тижнів виступав з офіційними звинуваченнями на адресу США у «нагнітанні ситуації», створенні «токсичної атмосфери» та перешкоджанні діалогу. Крім того, у вівторок міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив на засіданні колегії міноборони РФ за участю Путіна, що Україна спільно зі США начебто готують в ОРДЛО провокацію з використанням хімічної зброї.

Зі свого боку, Пентагон, а також Державний департамент США спростували дезінформацію Шойгу, назвавши «абсолютно брехливими» його заяви.