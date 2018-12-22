США відреагували на розміщення Росією бойових винищувачів у Криму

Про це йдеться у заяві в.о. заступника голови місії США при ОБСЄ Грегорі Маркіса, повідомляє "Голос Америки".

"США непокоять повідомлення, що Росія розміщує додаткові бойові винищувачі в Криму, ймовірно готуючись для ще однієї "провокації" України", - наголосив Маркіс.

У заяві наголошується, що Росія провадить кампанію з дезінформації, аби виправдати мілітаризацію Криму.

В.о. заступника голови місії США при ОБСЄ нагадав, що мілітаризацію Росією Криму, Азовського та Чорного морів міжнародна спільнота засудила, затвердивши 17 грудня резолюцію Генеральної Асамблеї ООН.