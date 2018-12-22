США відреагували на розміщення Росією бойових винищувачів у Криму

22 декабря 2018, 06:33
 В мире Источник: Украинская правда

Про це йдеться у заяві в.о. заступника голови місії США при ОБСЄ Грегорі Маркіса, повідомляє "Голос Америки".

"США непокоять повідомлення, що Росія розміщує додаткові бойові винищувачі в Криму, ймовірно готуючись для ще однієї "провокації" України", - наголосив Маркіс.

У заяві наголошується, що Росія провадить кампанію з дезінформації, аби виправдати мілітаризацію Криму.

В.о. заступника голови місії США при ОБСЄ нагадав, що мілітаризацію Росією Криму, Азовського та Чорного морів міжнародна спільнота засудила, затвердивши 17 грудня резолюцію Генеральної Асамблеї ООН.

Источник: Украинская правда
 
 
 