США випробували крилату ракету, яка була заборонена скасованим договором з Росією

Пентагон випробував крилату ракету з дальністю польоту понад 500 кілометрів / Скріншот

Сполучені Штати Америки зазнали першу крилату ракету наземного базування з дальністю польоту понад 500 кілометрів, яка була заборонена Договором про ліквідацію ракет середньої і малої дальності, який обидві країни нещодавно покинули.

Міністерство оборони США опублікувало відео з випробуванням крилатої ракети. У відомстві додали, що випробування такої ракети з неядерною боєголовкою проходило у штаті Каліфорнія 18 серпня.

Випробовувана ракета вийшла з наземної мобільної пускової установки і акуратно уразила ціль, пролетівши понад 500 кілометрів, - повідомили у Пентагоні.

В оборонному відомстві США зазначили, що отримані після випробування дані будуть застосовані для поліпшення ракет середньої дальності.