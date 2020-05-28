США виступили за розширення місії ОБСЄ на російських КПП

США висловили жаль, що Росія продовжує виступати проти розширення і замість цього обмежує доступ Місії ОБСЄ зі спостереження за кордоном. Про це йдеться в заяві посла США в ОБСЄ Джеймса Гілмора до Постійної ради ОБСЄ, передає УНН.

"Сполучені Штати Америки і переважна більшість держав - учасниць Постійної ради підтримують географічне розширення Місії зі спостереження за кордоном. Ми шкодуємо про те, що Росія продовжує виступати проти розширення і замість цього обмежує доступ Місії лише до невеликої ділянки міжнародного кордону, який в даний час знаходиться під повним контролем Росії в порушення суверенітету і територіальної цілісності України", - заявив дипломат.

За його словами, США знову закликає Росію "розширити Місію за межі двох існуючих контрольно-пропускних пунктів".

"Можливо, російський представник в Постійній раді сьогодні погодиться з тим, що вони не будуть заперечувати проти розширення Місії на всі одинадцять контрольно-пропускних пунктів. Якщо це так, то я впевнений, що в найближчому майбутньому, протягом наступного тижня, ми зможемо підготувати заяву Постійної ради, з тим щоб підвищити ефективність, дієвість і здатність цієї Місії виконувати свою роботу. Росіяни заявили, що вони роблять це в порядку ввічливості по відношенню до ОБСЄ, і ми вдячні за цю ввічливість, але ми були б вдячні за ввічливість, виявлену щодо всіх одинадцяти пунктів перетину кордону", - підкреслив Гілмор.

Як повідомляв УНН, напередодні Україна в ОБСЄ підняла питання про ситуацію в Азово-Чорноморському регіоні.