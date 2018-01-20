США включили РФ и Китай в список своих главных угроз

Россия, Китай и КНДР включены Министерством обороны США в список главных угроз для страны. Об этом говорится в обнародованной сегодня Национальной оборонной стратегии, передает Reuters.

Впервые с 2014 года документом устанавливаются приоритеты Минобороны США, которые будут отражены в будущих запросах на оборонные расходы.

"Мы сталкиваемся с растущими угрозами со стороны ревизионистских государств, таких как Китай и Россия, стран, которые стремятся изменить мир под свои авторитарные модели", - сказал министр обороны Джим Мэттис.

По его словам, в основе новой стратегии будет лежать соперничество между странами, а не борьба с терроризмом. "Мы продолжим кампанию против террористов, которую сегодня реализуем, но конкуренция в силе между странами, а не терроризм, в настоящее время является основным направлением национальной безопасности США", - сказал министр.

Он отметил, что для успешной конкуренции необходимы дополнительные инвестиции для модернизации ядерного арсенала, развития кибервойск и противоракетной обороны, а также для развития космических вооружений.

Эльбридж Колби, заместитель помощника министра обороны по стратегии и развитию сил, сказал на брифинге, что Россия была гораздо более наглой, чем Китай, в использовании военной мощи.

В стратегии среди главных приоритетов Пентагона указана также Северная Корея. Авторы считают, что США должны активизировать свою противоракетную оборону на фоне угрозы со стороны Пхеньяна.

На днях госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Россия и Китай должны в полном объеме применить санкции против Северной Кореи, чтобы добиться "полноценной, доказуемой и необратимой денуклеаризации".