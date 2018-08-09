США введут новые санкции против России из-за отравления Скрипалей

Соединенные Штаты введут 22 августа новые санкции против России из-за отравления в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Об этом говорится в официальном заявлении Государственного департамента США, обнародованном в среду, передает Укринформ.

"В результате применения нервно-паралитического газа "Новичок" при попытке убийства гражданина Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери Юлии Скрипаль, Соединенные Штаты определили 6 августа 2018 в соответствии с Актом о контроле за химическим и биологическим оружием и ликвидации боевых средств, Правительство Российской Федерации применило химическое/биологическое оружие в нарушение международного права или применило смертельное химическое/биологическое оружие против собственных граждан", - отмечается в заявлении.

Санкции вступят в силу 22 августа 2018.