США ввели новые санкции против Ирана в качестве наказания за испытание Тегераном баллистических ракет, которое состоялось 29 января 2017 года, передает Bloomberg.

Министерство финансов США в пятницу утром опубликовало список из 13 человек и 12 организаций, которые подпадают под новые ограничения. Некоторые из них обвиняются в содействии распространению оружия массового уничтожения, другие - в связях с терроризмом.

Перед заявлением Вашингтона иранский министр иностранных дел Мохаммад Зариф сказал, что Иран непоколебим перед любыми угрозами, так как приоритетным для него является безопасность граждан.

"Мы никогда не будем использовать оружие против кого-либо, кроме случаев самообороны", - добавил министр.

Напомним, ранее сообщалось, что посол США в ООН Никки Хейли назвала испытание Ираном баллистической ракеты "абсолютно неприемлемым".