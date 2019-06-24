США ввели новые санкции против Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты вводят новые санкции в отношении Ирана, передает Голос Америки.

Трамп подписал президентский указ о введении новых санкций, которые призваны усилить давление на экономику Ирана, чтобы убедить руководство страны изменить свое поведение.

Как Трамп сообщил журналистам, санкции, которые, в частности, коснутся высшего руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи, являются ответом на удар Тегерана по американскому беспилотнику, который был сбит на прошлой неделе.

Сразу после подписания президентом указа о введении санкций министр финансов Стивен Мнучин конкретизировал их содержание, назвав, в числе прочего, имена ряда иранских чиновников и военных деятелей, включенных в санкционный список.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп был готов нанести удар по Ирану, но в последний момент отменил его.

Ранее власти США обвинили Иран в нападении на два нефтяных танкера в районе Ормузского пролива. Сам Тегеран эти обвинения отвергает.

