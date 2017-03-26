США ввели новые санкции против России

Ограничения коснутся восьми оборонных предприятий.

США ввели санкции в отношении восьми российских организаций. Их обвиняют в нарушении американского законодательства о нераспространении в отношении Ирана, КНДР и Сирии от 2009 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя администрации США.

В черный список попали Рособоронэкспорт, 150-й авиационный ремонтный завод, объединение Авиаэкспорт, НПО Базальт, НПК Конструкторское бюро машиностроения, Ульяновский институт гражданской авиации им. маршала Бугаева, Уральский учебно-тренировочный центр гражданской авиации, Военно- воздушная академия имени Жуковского и Гагарина.ф

При этом не уточняется, в чем конкретно заключаются предъявляемые российским организациям претензии.

Санкции введены на два года. Новые ограничительные меры предусматривают запрет на приобретение любыми ведомствами США продукции и услуг попавших в черный список, продажу им Вашингтоном оружия и военной техники, выдачу им лицензий на приобретение товаров, подпадающих под режим экспортного контроля, предоставление им помощи.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон может отменить действие санкций, если сочтет это необходимым.