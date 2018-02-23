США ввели самый большой из существующих пакет санкций против КНДР

28 февраля министерства финансов США объявило о введении самого большого из существующих пакета санкций против КНДР. Сообщение опубликовано на сайте ведомства.

Под ограничения попали одно физическое лицо, 27 компаний и 28 судов, которые расположены или зарегистрированы в Северной Корее, Китае, Сингапуре, Тайване, Гонконге, на Маршалловых Островах, в Танзании, Панаме, на Коморских Островах, а также ходят под флагами этих стран.

Министр финансов США Стивен Мнучин отметил, что ведомство нацелено "на все незаконные пути, используемые Северной Кореей для уклонения от санкций". По его словам, ведомство принимает решительные меры по блокированию судов и судоходных компаний по всему миру, которые работают в интересах Северной Кореи.

В сообщении говорится, что любое имущество попавших под санкции субъектов, которое находится в собственности граждан США, должно быть заблокировано. Американцам запрещено иметь дело с этими субъектами.

С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет.

29 ноября 2017 года КНДР провела запуск межконтинентальной баллистической ракеты нового типа "Хвасон-15". По словам лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, это стало завершением процесса создания "государственных ядерных сил".

22 декабря Совет Безопасности ООН в очередной раз ужесточил санкции против КНДР.

24 января США расширили санкционный список по КНДР. Ограничительные меры ввели против 16 граждан этой страны. Среди них четверо работают на северокорейские компании в России, 11 ведут бизнес в Китае.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что Северной Корее обходить санкции помогают Китай и Россия.

9 января в деревне Пханмунджом, расположенной в демилитаризованной зоне между двумя странами, состоялся первый раунд дипломатических переговоров об участии КНДР в зимних Олимпийских играх 9-25 февраля в южнокорейском Пхенчхане. После этого прошло еще два раунда переговоров.

9 февраля в южнокорейском Пхенчхане состоялась церемония открытия зимних Олимпийских игр 2018 года. Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на церемонии пожал руку сестре северокорейского лидера Ким Е Чжон.

10 февраля Ким Е Чжон передала приглашение Мун Чжэ Ину приехать в Пхеньян и встретиться с верховным лидером КНДР.